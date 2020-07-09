Нет поводов для направленного движения рубля в начале торгов четверга - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что ни ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 43 долларов за баррель, ни динамика валют развивающихся стран, консолидирующихся в четверг с утра у уровней закрытия предыдущего дня, не дадут поводов для направленного движения в рубле.

"В результате пара доллар/рубль в начале сессии перейдет в боковое движение чуть выше 71. В ходе торгов в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в частности, возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 41-43 доллара за баррель, американская валюта может предпринять попытку отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие дни. Однако в рамках четверга мы ожидаем сохранения долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей", - указывает специалист банка.