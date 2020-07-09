Мягкая денежная политика центробанков будет способствовать сильному спросу на золото - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Мягкая денежная политика, которую проводят центробанки, будет способствовать сильному спросу на золото, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Цена золота достигла 8-летнего максимума, но на пути "быков" есть уровень сопротивления в 1840 долларов и есть также сопротивление 1890 долларов. Снижение цен от уровня 1840 долларов до поддержки 1775-1780 долларов не удивит. Можно играть в золоте на понижение, но надо иметь в виду, что мягкая денежная политика, которую проводят центробанки, будет способствовать сильному спросу на этот металл. Приток средств в ETF, обеспеченные золотыми слитками, уже превысил рекордный показатель 2009 года. По прогнозам Goldman Sachs, в течении 12 месяцев цены достигнут отметки 2000 долларов. Некоторые эксперты считают что надо покупать криптовалюту, но золото - это инструмент проверенный веками", - пишет директор по аналитике инвестиционной компании Андрей Верников.