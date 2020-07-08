Цены на золото, вероятно, протестируют девятилетний максимум в ближайшие недели - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что цены на золото должны будут протестировать девятилетний максимум в ближайшие недели, поскольку инвесторы из месяца в месяц наращивают объемы вложений в обеспеченные золотыми слитками ETF.

Также это напрямую связано с обещаниями правительств и центральных банков потратить триллионы на восстановление экономики после спада, спровоцированного пандемией коронавируса. США стремятся сохранить рост фондового рынка и стабильность курса своей валюты против корзины основных мировых валют. Это выливается в беспрецедентные меры стимулирования американской экономики. Именно американские инвесторы обеспечивают наибольший объем инвестиций в подобные ETF. Крупнейший в мире золотой ETF SPDR Gold Trust (GLD) получил львиную долю средств 3 июля (23,1 тонны или 742492 унции).

Это подняло стоимость слитков до самых высоких уровней с ноября 2011 года, констатирует аналитик компании Евгений Миронюк. Текущий рост с начала года составляет 18,7%.

Реакция инвесторов на ожидаемые последствия пандемии COVID-19 для экономики подтолкнула объем активов в ETF к рекордным уровням. При этом игнорируется снижение спроса на ювелирные изделия и промышленного спроса.

"Ожидаем дальнейший приток средств в данные фонды. На горизонте от полугода до года золото способно протестировать отметку $2000 за тройскую унцию", - пишет специалист ИК "Фридом Финанс".