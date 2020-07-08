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Главная / Аналитикам / Аналитика / Базовый прогноз по индексу РТС на четверг - диапазон 1220-1260 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
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08 июля 2020 года 18:19
Базовый прогноз по индексу РТС на четверг - диапазон 1220-1260 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс РТС держится в узком диапазоне 1240-1250 пунктов, и пока ничто не предвещает выхода рынка из горизонтального положения, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Даже статистика по запасам нефти и, как следствие, очередной подъем барреля, вряд ли разгонит РТС выше 1270 пунктов. Базовый прогноз на сессию четверга - колебания в пределах 1220-1260 пунктов", - отмечает аналитик компании Валерий Емельянов.
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08 июля 2020 года 18:43
Цены на золото, вероятно, протестируют девятилетний максимум в ближайшие недели - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что цены на золото должны будут протестировать девятилетний максимум в ближайшие недели, поскольку инвесторы из месяца в месяц наращивают объемы вложений в обеспеченные золотыми слитками ETF. Также это напрямую связано с обещаниями правительств и... читать дальше
.08 июля 2020 года 17:59
На рынке ожидается увеличение дефицита нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Июльские данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что баланс мирового рынка нефти на конец июня 2020 г. уже стал дефицитным в размере 1,9 млн бар в сутки (мбс). В июле ожидается... читать дальше
.08 июля 2020 года 14:22
Вероятность роста котировок золота выше $1800 за унцию большая, учитывая благоприятный фундаментальный фон для драгоценного металла, говорится в комментарии Julius Baer. "Технические трейдеры выходят на рынок, в то время как спрос на защитные активы остается высоким, особенно в странах, которые... читать дальше
.08 июля 2020 года 13:37
Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен. По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:57
Инвестиционный спрос толкает рынок золота вверх, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отмечает, что в 1 полугодии 2020 г. запасы золота в ETF-фондах выросли на рекордную величину 734 т. Это почти перекрывает ожидаемое на 872 т... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:45
Нефть в среду может показать повышенную волатильность на информации об уровне запасов и добычи от Минэнерго США, отмечается в комментарии "Алор Брокер". "При позитивной статистике цены вновь уйдут ближе к 44 долларам за баррель. Однако принципиального изменений картины не ждем: "черное золото"... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:11
Фьючерсы на золото с поставкой в августе снижаются в среду после подъема до максимума с сентября 2011 года по итогам предыдущих торгов на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Цена фьючерсов к 9:30 МСК снижается на 0,17% до $1806,7 за унцию. К закрытию торгов во вторник фьючерсы... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.07 июля 2020 года 18:09
Учитывая перспективы ограниченных поставок и восстановления спроса, аналитики Julius Baer придерживаются "бычьих" взглядов на природный газ, сообщается в комментарии компании. Перспектива жаркого лета - это фактор неопределенности, который усиливает риски роста котировок природного газа,... читать дальше
.07 июля 2020 года 14:38
Специалисты "БКС Премьер. считают, что в краткосрочной перспективе повышательные движения в нефти могут продолжиться, однако на горизонте ближайших двух месяцев риски коррекции к уровням $40 и ниже будут усиливаться, сообщается в комментарии компании. Поддержкой нефтяных цен в настоящий момент,... читать дальше
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