Базовый прогноз по индексу РТС на четверг - диапазон 1220-1260 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Индекс РТС держится в узком диапазоне 1240-1250 пунктов, и пока ничто не предвещает выхода рынка из горизонтального положения, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Даже статистика по запасам нефти и, как следствие, очередной подъем барреля, вряд ли разгонит РТС выше 1270 пунктов. Базовый прогноз на сессию четверга - колебания в пределах 1220-1260 пунктов", - отмечает аналитик компании Валерий Емельянов.