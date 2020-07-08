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08 июля 2020 года 17:30
Рынок акций РФ находится в ожидании драйверов - "БКС-Брокер"
Рынок акций РФ в среду торгуется без ярко выраженного направления, небольшая фиксация прибыли после роста последних недель вполне логична; пока нет сильных драйверов ни вверх, ни вниз. Весь мир смотрит на динамику новых заражений COVID-19, где есть некоторый позитив: максимум по количеству зараженных за сутки, зафиксированный 1 июля, не преодолен, и это внушает оптимизм, отмечает ведущий персональный брокер компании "БКС Брокер" Андрей Богдашов. По его словам, в целом российский рынок акций торгуется в очень узком диапазоне. Есть снижение в акциях банковского сектора (Сбербанк (MOEX: SBER), Тинькофф). Прошла отсечка дивидендов в акциях "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS). По "ЛУКОЙЛу" (MOEX: LKOH) 10 июля официально закрывается реестр акционеров под дивиденды за второе полугодие 2019 года, а значит, на "Мосбирже" утром в четверг следует ожидать дивидендного "гэпа" вниз. Акционеры одобрили финальные дивиденды за 2019 год в размере 350 рублей на акцию (дивдоходность 6,4%). Совокупные дивиденды за 2019 год у НК составили 542 рубля на акцию (дивдоходность 9,5%). В среду отчитался Сбербанк за 6 месяцев по РСБУ: в целом все довольно позитивно, есть улучшения. Чистый доход за июнь вырос на 38% относительно мая (до 62,3 млрд рублей) и сократился на 17% в годовом выражении, но улучшения налицо. За полугодие Сбербанк заработал 337,5 млрд рублей чистой прибыли, что на 24% меньше результата за аналогичный период 2019 года. По словам эксперта, про дивиденды Сбербанка новости будут в августе, ожидается 18,7 рубля на акцию (дивидендная доходность 8,9%). Также эксперт отметил продолжение волатильности в акциях "Норильского никеля" (MOEX: GMKN). После объявления возможного ущерба от аварии в $2,1 млрд акции ГМК подешевели в начале недели на 4-5%, но во вторник-среду бумаги отскочили практически на прежние уровни. По своим мультипликаторам ГМК остается довольно дешевой компанией, и риски для дивидендов минимальные. "Газпром" (MOEX: GAZP) 14 июля представит финансовые результаты за I квартал по МСФО. Скорее всего, падение продаж газа в условиях снижения цен привело к сокращению выручки на 13% к IV кварталу и на 23% в годовом выражении. EBITDA, по оценкам, снизилась примерно на 25% г/г. Чистая прибыль, вероятно, превратилась в чистый убыток в размере $2 млрд на фоне очень крупных потерь от валютной переоценки на фоне девальвации рубля к доллару по итогам квартала, считает Богдашов. 15 июля ожидается заседание стран ОПЕК+. Учитывая высокую важность стабилизации рынка нефти, совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ теперь будет проводить ежемесячные совещания до конца года для оценки рынка, в ходе которых могут быть представлены рекомендации для дальнейших действий. На текущих ценовых уровнях нефти есть риск увеличения добычи американскими сланцевыми производителями, что может вынудить ОПЕК+ отказаться от сокращения добычи, а это может вновь обострить февральскую ценовую войну, заключил Богдашов.
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