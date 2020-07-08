Вероятно снижение активности рыночных торгов в ближайшие месяцы - "Открытие Брокер"

Рынки вступили в сезон отпусков, поэтому в ближайшие месяцы ожидается скорее снижение активности торгов, чем рост, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Индекс РТС продолжает торговаться в горизонтальной коррекции, во время которой снимается техническая перекупленность нескольких месяцев, отмечает главный инвестиционный стратег компании Константин Бушуев. Динамика индекса Мосбиржи за неделю остается позитивной.

К середине сессии среды объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил около 31,8 млрд рублей, на треть меньше, чем во вторник.

"Текущая июльская пауза в корпоративных событиях не обещает быть долгой. Уже на следующей неделе на рынок начнут поступать операционные данные российских компаний за II квартал. Российские акции выйдут на пик дивидендных отсечек (хотя собрания акционеров некоторых российских банков перенесены на осень). В целом надо понимать, что рынки вступили в сезон отпусков, поэтому в ближайшие месяцы финансовые рынки ждёт скорее снижение активности торгов, чем рост", - пишет К. Бушуев