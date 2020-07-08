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08 июля 2020 года 16:57
Вероятно снижение активности рыночных торгов в ближайшие месяцы - "Открытие Брокер"
Рынки вступили в сезон отпусков, поэтому в ближайшие месяцы ожидается скорее снижение активности торгов, чем рост, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Индекс РТС продолжает торговаться в горизонтальной коррекции, во время которой снимается техническая перекупленность нескольких месяцев, отмечает главный инвестиционный стратег компании Константин Бушуев. Динамика индекса Мосбиржи за неделю остается позитивной. К середине сессии среды объём сделок на основной секции "Московской биржи" составил около 31,8 млрд рублей, на треть меньше, чем во вторник. "Текущая июльская пауза в корпоративных событиях не обещает быть долгой. Уже на следующей неделе на рынок начнут поступать операционные данные российских компаний за II квартал. Российские акции выйдут на пик дивидендных отсечек (хотя собрания акционеров некоторых российских банков перенесены на осень). В целом надо понимать, что рынки вступили в сезон отпусков, поэтому в ближайшие месяцы финансовые рынки ждёт скорее снижение активности торгов, чем рост", - пишет К. Бушуев
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08 июля 2020 года 18:43
Цены на золото, вероятно, протестируют девятилетний максимум в ближайшие недели - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что цены на золото должны будут протестировать девятилетний максимум в ближайшие недели, поскольку инвесторы из месяца в месяц наращивают объемы вложений в обеспеченные золотыми слитками ETF. Также это напрямую связано с обещаниями правительств и... читать дальше
.08 июля 2020 года 17:59
На рынке ожидается увеличение дефицита нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Июльские данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что баланс мирового рынка нефти на конец июня 2020 г. уже стал дефицитным в размере 1,9 млн бар в сутки (мбс). В июле ожидается... читать дальше
.08 июля 2020 года 14:22
Вероятность роста котировок золота выше $1800 за унцию большая, учитывая благоприятный фундаментальный фон для драгоценного металла, говорится в комментарии Julius Baer. "Технические трейдеры выходят на рынок, в то время как спрос на защитные активы остается высоким, особенно в странах, которые... читать дальше
.08 июля 2020 года 13:37
Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен. По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:57
Инвестиционный спрос толкает рынок золота вверх, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отмечает, что в 1 полугодии 2020 г. запасы золота в ETF-фондах выросли на рекордную величину 734 т. Это почти перекрывает ожидаемое на 872 т... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:45
Нефть в среду может показать повышенную волатильность на информации об уровне запасов и добычи от Минэнерго США, отмечается в комментарии "Алор Брокер". "При позитивной статистике цены вновь уйдут ближе к 44 долларам за баррель. Однако принципиального изменений картины не ждем: "черное золото"... читать дальше
.08 июля 2020 года 10:11
Фьючерсы на золото с поставкой в августе снижаются в среду после подъема до максимума с сентября 2011 года по итогам предыдущих торгов на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Цена фьючерсов к 9:30 МСК снижается на 0,17% до $1806,7 за унцию. К закрытию торгов во вторник фьючерсы... читать дальше
.08 июля 2020 года 09:25
Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть опускаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.07 июля 2020 года 18:09
Учитывая перспективы ограниченных поставок и восстановления спроса, аналитики Julius Baer придерживаются "бычьих" взглядов на природный газ, сообщается в комментарии компании. Перспектива жаркого лета - это фактор неопределенности, который усиливает риски роста котировок природного газа,... читать дальше
.07 июля 2020 года 14:38
Специалисты "БКС Премьер. считают, что в краткосрочной перспективе повышательные движения в нефти могут продолжиться, однако на горизонте ближайших двух месяцев риски коррекции к уровням $40 и ниже будут усиливаться, сообщается в комментарии компании. Поддержкой нефтяных цен в настоящий момент,... читать дальше
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