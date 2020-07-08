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08 июля 2020 года 16:07
Локальная поддержка рублевого курса выглядит хрупкой - БКС
Локальная поддержка рублевого курса выглядит хрупкой, оснований для возвращения к постепенному ослаблению сейчас остается больше, говорится в комментарии "БКС Премьер". Курсу рубля в середине удается продолжить укрепление до уровней 71,2-71,3 за доллар. Нефть остается вблизи уровней в 43 доллара. "При текущих вводных мы считаем, что укрепление рублевого курса может быть вызвано действием локальных факторов. Например, продажи российской валюты под конверсию дивидендов и заработанных прибылей иностранными инвесторами (в иностранную валюту) могут сменяться повышением спроса российских компаний на рубль для выплаты рублевых дивидендов. Заметим, что поддержка рубля такими локальными факторами выглядит хрупкой, оснований для возвращения рублевого курса к постепенному ослаблению сейчас остается больше", - пишет экономист компании Антон Покатович. По мнению специалиста, в первую очередь следует обратить внимание на тот факт, что рыночные настроения остаются смешанными. Рост числа зараженных продолжается в крупных развивающихся экономиках, а также в США. Опасения второй волны пандемии сохраняются. "Пока что данные опасения не приводит к ощутимым волнам risk-off. В то же время полагаем, что тревожность инвесторов в данной плоскости может продолжить нарастать в перспективе ближайших недель", - отмечает А. Покатович. Также сомнения остаются и в устойчивости роста ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Давление на нефтяные цены может возрасти на горизонте 2-3 месяцев, что увеличит давление на рубль, указывает экономист "БКС Премьер". Фактор снижения объемов продажи валюты ЦБ с ежедневных уровней, превышающих 10 млрд руб., до ежедневных уровней в 5,7 млрд руб. в течение июля-начала августа не оказал существенного давления на рублевый курс. Однако с течением времени ослабление данного инструмента рублевой поддержки также будет учитываться в котировках в виде повышения давления на курс нацвалюты, отмечает Антон Покатович. Санкционные риски для рубля также сохраняют свою актуальность. В предвыборный период в США тема антироссийских санкций может получать новые витки активизации в любой момент, предупреждает специалист компании. Наиболее близким видится риск реализации очередного витка санкционного давления в отношении проекта "Северный поток-2". С приближением даты финализации решения датского суда в отношении разрешения на продолжение работ по укладке трубопровода санкционный фон по РФ может ухудшаться, что также будет увеличиваться давление на курс российской валюты. "Ожидаем, что в ближайшие дни курс рубля под воздействием различных локальных и временных факторов может формироваться в диапазоне 70,7-73 за доллар. В перспективе ближайших недель ожидаем возвращения курса рубля к умеренному ослаблению в диапазоне 71-74 рубля за доллар", - указывает экономист "БКС Премьер".
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