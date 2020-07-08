Sova Capital добавила Сбербанк в топ-лист бумаг на покупку в свете позитивных результатов за первое полугодие по РСБУ

Инвестиционная компания Sova Capital добавила обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) в свой топ-лист бумаг на покупку после публикации банком финпоказателей за первое полугодие 2020 года по РСБУ, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"В целом мы считаем результаты весьма позитивными. Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие по РСБУ в размере 338 млрд рублей может создать повышательный риск для консенсуса FactSet по чистой прибыли банка по МСФО за 2020 год, составляющего 512 млрд рублей. На наш взгляд, вместе с дивидендными доходностями по "префам" и "обычке" банка, это может способствовать ре-рейтингу акций", - пишут аналитики.

Долгосрочная рекомендация для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка от экспертов Sova Capital дается "покупать", прогнозная стоимость "обычки" составляет 227 рублей (текущая стоимость порядка 210,53 рубля за штуку), "префов" - 215 рублей за штуку (текущая стоимость порядка 193,25 рубля за штуку).