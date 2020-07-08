Российские банки в 2020г могут сократить прибыль как минимум вдвое, увеличить кредитование примерно на 5% - S&P

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Российские банки в 2020 году могут сократить прибыль как минимум вдвое по сравнению с 1,7 трлн рублей прибыли в 2020 году из-за роста расходов на резервы и замедления высокомаржинального розничного кредитования, считает рейтинговое агентство S&P.

"Российские банки продемонстрировали рекордно высокие показатели чистой прибыли по итогам 2019 года - это 1,7 трлн рублей по РСБУ. И в рамках наших текущих допущений мы все же ожидаем, что в этом году, конечно, показатели прибыльности банков снизятся не менее чем наполовину вследствие постепенного ухудшения качества активов. Более того, на это также повлияет тот фактор, что мы ожидаем замедления темпов роста розничного кредитования, которое характеризуется традиционно более высокими показателями рентабельности", - сообщил директор, ведущий аналитик группы "Рейтинги финансовых институтов" региона Россия/СНГ S&P Сергей Вороненко в ходе вебинара в среду.

Он отметил, что влияние этих негативных факторов может быть еще более выраженным, если давление на макроэкономические показатели будет усиливаться.

"Мы полагаем, что рост кредитных портфелей российских банков, скорее всего, будет довольно низким в этом году и в целом составит около 5% без учета валютной переоценки. Рост кредитования будет происходить главным образом за счет заимствования крупных корпоратов и ипотечных кредитов", - высказал мнение Вороненко.

S&P ожидает замедления роста розничного кредитования в 2020 году до 10%, рост корпоративного примерно на 5% без учета валютной переоценки.

"В наш базовый сценарий мы закладываем рост корпоративного портфеля примерно на 5% без учета валютной переоценки, то есть это уже положительная динамика. Если говорить про реальное выражение, то да, она близка к нулю. Но я думаю, что вряд ли она уйдет в минус. Пока, по крайней мере, мы видим достаточно интересную активность, сохраняющуюся со стороны крупнейших корпоратов по банковским кредитам, для того, чтобы прежде всего заполнить свои подушки ликвидности", - отметил Вороненко.

Основным вызовом для банковского сектора России в 2020 и 2021 годах будет кредитный риск, считает S&P. "Мы ожидаем, что в этом году крупнейшие российские банки могут увеличить расходы на формирование резервов до примерно 3% от их среднего объема амортизированных кредитных портфелей по сравнению с 80 базисных пунктов в 2019 году по МСФО", - сказал эксперт.

По его словам, ожидаемый уровень кредитных потерь российских банков в 2020 году сопоставим с большинством банковских систем развивающихся рынков. "В рамках нашего базового сценария мы считаем, что объем кредитов, признанных проблемными, то есть стадия три по МСФО, может достичь 15% совокупных кредитов российских банков к концу 2020 года по сравнению с 7,5% на конец 2019 года", - добавил Вороненко.

Что касается розничного сегмента, что S&P прогнозирует увеличение доли проблемных кредитов до 6-8% в 2020-2021 годах с текущих 4,7%. "Показатели необеспеченных кредитов, скорее всего, ухудшатся в текущем году, что обусловит снижение качества розничного кредитного портфеля в целом по банковской системе. Как следствие мы ожидаем, что совокупная доля проблемных кредитов в сегменте розницы может увеличиться до 6%, а может даже до 8% на горизонте 2020-2021 года, когда система войдет в фазу активной коррекции", - подчеркнул Вороненко. Расходы на формирование резервов в рознице могут вырасти до 4%.

По оценкам S&P, на долю наиболее пострадавшей от текущей негативной конъюнктуры транспортной отрасли и коммерческих секторов с высокой цикличностью (розничная торговля и сектор коммерческой недвижимости) приходится около одной трети корпоративных кредитов российской банковской системы, на малый и средний бизнес - 8% совокупного кредитного портфеля российских банков.

"Мы полагаем, что краткосрочное влияние этих негативных факторов на банки будет вполне контролируемым, принимая во внимание значительный аккумулированный объем прибыли и уже введенные меры по ослаблению регуляторной нагрузки, пусть и временного характера", - отметил аналитик.

В целом, по его словам, российская банковская система продемонстрирует устойчивость в условиях краткосрочного стресса. Банки начали 2020 год с более высокими показателями, чем те, которые они демонстрировали на протяжении предыдущих 10 лет, они укрепили свои позиции по капиталу и ликвидности, обратил внимание эксперт. Кроме того, некоторые финансовые организации, которые испытывали проблемы, уже получили необходимую поддержку в предыдущие годы, что в целом оздоровило систему. Он также отметил снизившиеся давление на капитал из-за замедляющегося роста кредитования.

Абсолютное большинство рейтингов российских банков остаются сейчас со стабильным прогнозом. "В целом в регионе Россия/СНГ мы провели довольно взвешенные и точечные рейтинговые действия. Мы считаем, что большинство крупных российских банков в настоящее время лучше подготовились к ухудшению экономической ситуации, чем это было накануне предыдущей рецессии 2014-2015 годов. Тогда мы понизили оценку риска банковского сектора России на одну ступень, и с тех пор мы провели только одно позитивное действие в отношении российского банковского сектора - в прошлом году мы улучшили нашу оценку профиля фондирования банков, поскольку несмотря на сохраняющиеся секторальные санкции российские банки сумели за пять лет адаптироваться к новым условиям, и ситуация с фондированием и ликвидностью сейчас, на наш взгляд, выглядит более стабильной", - добавил Вороненко.