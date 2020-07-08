Инвесторы покупают акции лишь выборочно - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в среду оставались в небольшом минусе, в краткосрочных диапазонах 2800-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов соответственно. Инвесторы покупают акции лишь выборочно, а сил для уверенного роста "широкому рынку" пока не хватает, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг, по мнению аналитика компании Елены Кожуховой, составляет диапазон 2790-2870 пунктов.