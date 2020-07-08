Цена урана в мае-июне превышала $33 за фунт на фоне COVID-19

Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен.

По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019 г. на уровне $25 за фунт закиси-окиси урана, сократившись на 12% к 2018 г., средняя цена за период составила $25,68 за фунт, торгуясь в узком диапазоне. В начале 2020 г. цена продолжала снижаться, достигнув минимума в $24,1 за фунт в середине марта. Объемы спотового рынка в 2019 г. снизились примерно на 26% по сравнению с 2018 г., а объемы торгов оставались низкими в течение января-февраля 2020 г.

С началом COVID-19 цена резко выросла - более чем на 40% за десять недель. Объемы сделок в марте значительно увеличились, при этом ежемесячно совершалось рекордное количество сделок - 76. Цена на уран, завершившая март на отметке в $27,4 за фунт, продолжала расти и, в среднем превышала $33 за фунт в мае и июне.

По мнению фонда, роль атомной энергетики в мировом энергоснабжении останется неизменной. Спрос на уран с начала пандемии COVID-19 и до сих пор был стабильным. Ожидается также, что выпуск доклада американской рабочей группы по ядерному топливу будет способствовать улучшению конъюнктуры на рынке урана. Среднесрочные и долгосрочные факторы, стимулирующие спрос, включают перезапуск реакторов в Японии, а также объектов, планируемых и строящихся в настоящее время в Китае, Индии и на Ближнем Востоке.