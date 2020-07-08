Альфа-банк ожидает консолидации российского рынка акций в течение торгов среды

Аналитики Альфа-банка ожидают консолидации российского рынка акций около текущих уровней после весьма слабого начала торгового дня в среду, так как инвесторы ждут новых катализаторов; в числе прочих, им может стать начало сезона отчетности за 2К20, который стартует уже на будущей неделе, говорится в обзоре банка.

Курс рубля и цены на нефть устойчивы на текущих уровнях. Цены на золото превысили отметку $1800/унцию, что поддержит акции производителей золота. Продолжающийся интерес к китайским ценным бумагам на волне надежд на устойчивое восстановление китайской экономики поддержит компании российского горно-металлургического сектора, особенно, отмечают специалисты Альфа-банка, производителей стали и промышленных металлов.