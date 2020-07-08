Инвестиционный спрос толкает рынок золота вверх - "Открытие Брокер"

Инвестиционный спрос толкает рынок золота вверх, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отмечает, что в 1 полугодии 2020 г. запасы золота в ETF-фондах выросли на рекордную величину 734 т. Это почти перекрывает ожидаемое на 872 т снижение остального спроса на металл в 2020 г. и, по оценке WGC, может поглотить до 45% мирового предложения золота в 1 полугодии текущего года. В результате ожидаемый излишек золота на рынке по итогам 2020 г. может быть существенно меньше.

Цены на золото на CME в среду вновь стремятся пройти вверх уровень $1800/унция, стоимость июльского фьючерса достигала $1803/унция, а стоимость августовского - $1810/унция.

"Основным поводом для роста стали мрачные выступления представителей ФРС США, сообщивших, что американской экономике вновь угрожает остановка из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Дополнительным импульсом стал пересмотр Европейской комиссией темпов восстановления экономики еврозоны, хотя ЕЦБ позднее выступил с более мягким заявлением. Спотовый рынок золота в Лондоне пока не преодолел отметку $1800/унция, что говорит о чрезмерном спекулятивном накале в Чикаго и отсутствии дефицита металла. Это подтверждается прибавлением чистых длинных спекулятивных позиций по состоянию на 30 июня (отчет CFTC) на 4,6% к предыдущей неделе, а также закрытием коротких позиций. Таким образом, с августа-сентября фьючерсный рынок золота показывает вероятный прирост цен выше уровня $1800/унция. Посмотрим, удастся ли попытка закрепиться выше этого уровня в ближних контрактах", - пишет Оксана Лукичева.