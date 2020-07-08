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08 июля 2020 года 11:25
Рубль попытается в среду отыграть часть потерянных в начале недели позиций - "Нордеа банк"
Российская валюта в среду попытается отыграть часть потерянных в начале недели позиций, говорится в обзоре "Нордеа банка". Рубль в утренние часы среды торгуется вблизи 71,3 в паре с долларом и 80,5 в паре с евро. На старте торгов "аппетит" к рисковым активам преимущественно нейтральный, нефтяные котировки слабо меняются, оставаясь вблизи 43 долл./барр., так что внешний фон не оказывает какого-либо значимого влияния на российскую валюту, отмечают аналитики банка. При этом рубль торгуется в русле прочих валют развивающихся стран, восстанавливающих свои позиции. "В результате российская валюта в среду попытается отыграть часть потерянных в начале недели позиций. Министерство финансов предложит один выпуск ОФЗ с плавающей ставкой и погашением в 2026 году. На прошлой неделе спрос на облигации с плавающим купоном был весьма неплохим (превышал 130 млрд руб.). В эту среду спрос также может оказаться повышенным. При этом, учитывая популярность таких бумаг среди локальных инвесторов, вряд ли размещение ОФЗ окажет какую-либо существенную поддержку российской валюте. Во второй половине июля локальным фактором давления на рубль может выступить конвертация полученных дивидендов в валюту (10 число - дата закрытия реестра под дивиденды "ЛУКОЙЛа", на середину июля запланированы дивидендные выплаты "Газпрома"). Волатильность на российском валютном рынке до конца недели, скорее всего, останется повышенной", - пишут специалисты "Нордеа банка".
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