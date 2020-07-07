Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 2790-2875 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник изменялись разнонаправленно во многом ввиду неоднозначных настроений за рубежом, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Российские индикаторы продолжают торговлю в диапазонах с верхними границами 2835 и 1250 пунктов соответственно, хотя накануне индекс Мосбиржи и поднимался выше. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду, по мнению аналитика компании Елены Кожуховой, составляет диапазон 2790-2875 пунктов.