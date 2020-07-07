Рубль в среду может колебаться от 70,5 до 71,5 в паре с долларом и от 79,5 до 80,5 в паре с евро - ИК "Фридом Финанс"

Рубль укрепляется к доллару и евро во вторник вечером, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Среднесрочно российская валюта останется под давлением. Однако на ближайших сессиях вполне возможен откат еще в пределах 0,5 рубля в каждой из пар. На среду мы закладываем колебания доллара от 70,5 до 71,5 рубля, евро - от 79,5 до 80,5 рубля", - отмечает специалист в комментарии компании.