Julius Baer ожидает дальнейшего роста котировок природного газа

Учитывая перспективы ограниченных поставок и восстановления спроса, аналитики Julius Baer придерживаются "бычьих" взглядов на природный газ, сообщается в комментарии компании.

Перспектива жаркого лета - это фактор неопределенности, который усиливает риски роста котировок природного газа, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. Так, цены на природный газ в США уже сейчас растут на фоне прогнозов высоких температур в летние месяцы. В Европе ожидания ужесточения климатического регулирования и правил контроля за выбросами приводят к росту цен на углеродные кредиты.

"Оба фактора в некоторой степени связаны между собой торговлей и электростанциями, и, как следствие, в последнее время европейские цены на электроэнергию и на уголь также получали поддержку. Рынок природного газа, похоже, проживает "идеальный шторм", спровоцированный довольно теплой зимой, структурным ростом поставок и коронным кризисом, кульминацией которого является избыток предложения. Обвал экспорта сжиженного природного газа в США представляет собой индикатор уровня стресса на рынке, - пишет Норберт Рюкер. - Однако снижение добычи сланцевой нефти сокращает поставки природного газа, в то время как низкие мировые цены обусловливают спрос из Азии, где восстановление экономики, по-видимому, идет особенно хорошо. Даже в Европе низкие цены на природный газ приводят к ранее невиданному отказу от использования угля в производстве электроэнергии, которому рост цен на углеродные кредиты дает дополнительный импульс. Учитывая перспективы ограниченных поставок и восстановления спроса, мы придерживаемся "бычьих" взглядов на природный газ, который в конечном итоге также является поддерживающим фактором для европейских цен на электроэнергию".