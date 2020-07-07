ОФЗ со сроками погашения от 10 лет выглядят привлекательно - ITI Capital

Аналитики ITI Capital по-прежнему придерживаются мнения, что ОФЗ со сроками погашения от 10 лет выглядят привлекательно, и рассматривают случившуюся "просадку", как хорошую возможность для формирования позиций, говорится в комментарии компании. "При этом мы также ожидаем, что в ближайшие дни ЦБ вновь начнет оказывать поддержку рынку словесными интервенциями в преддверии скорого заседания по монетарной политике, намеченного на 24 июля", - пишут специалисты.