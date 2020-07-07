Спросом на неделе, вероятно, будут пользоваться акции золотодобывающих и металлургических компаний - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка полагают, что на текущей неделе спросом будут пользоваться акции золотодобывающих и металлургических компаний, сообщается в обзоре банка.

"Мы считаем, что российские производители металлов занимают хорошее положение на рынке, чтобы выиграть от восстановления китайской экономики - они занимают выгодное положение на мировой кривой затрат на фоне роста спроса на железную руду, сталь и медь. Тем не менее, акции нефтегазовых компаний могут испытывать некоторое давление на фоне возобновления роста инфицированных Covid-19 в США, что может затормозить восстановление крупнейшей экономики мира. Восстановление "АЛРОСА", которая имеет большой доступ на рынки США, также, вероятно, будет медленнее, чем ожидалось. Акции золотодобывающих компаний сильно поддерживает рост цен на золото, вызванный рекордно высокими объемами импорта в США физических объемов золота в течение последних двух месяцев, - пишут специалисты банка. - Хорошо позиционированы при текущей конъюнктуре рынка и акции ИТ-компаний, и мы ожидаем, что устойчивый спрос на бумаги Mail.ru и "Яндекс" сохранится. Начинаются традиционные распродажи акций энергетических компаний по мере спада сезона дивидендных выплат. Ослабление курса рубля и перспективы дальнейшего понижения ставки, вероятно, ослабят "аппетит" инвесторов к акциям финансового сектора, хотя бумаги TCS по-прежнему пользуются хорошим спросом. Акции ритейлеров сохраняют свою привлекательность и могут выиграть от факта значительного сокращения поездок россиян заграницу".