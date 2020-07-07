.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Спросом на неделе, вероятно, будут пользоваться акции золотодобывающих и металлургических компаний - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 июля 2020 года 15:57
Спросом на неделе, вероятно, будут пользоваться акции золотодобывающих и металлургических компаний - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка полагают, что на текущей неделе спросом будут пользоваться акции золотодобывающих и металлургических компаний, сообщается в обзоре банка. "Мы считаем, что российские производители металлов занимают хорошее положение на рынке, чтобы выиграть от восстановления китайской экономики - они занимают выгодное положение на мировой кривой затрат на фоне роста спроса на железную руду, сталь и медь. Тем не менее, акции нефтегазовых компаний могут испытывать некоторое давление на фоне возобновления роста инфицированных Covid-19 в США, что может затормозить восстановление крупнейшей экономики мира. Восстановление "АЛРОСА", которая имеет большой доступ на рынки США, также, вероятно, будет медленнее, чем ожидалось. Акции золотодобывающих компаний сильно поддерживает рост цен на золото, вызванный рекордно высокими объемами импорта в США физических объемов золота в течение последних двух месяцев, - пишут специалисты банка. - Хорошо позиционированы при текущей конъюнктуре рынка и акции ИТ-компаний, и мы ожидаем, что устойчивый спрос на бумаги Mail.ru и "Яндекс" сохранится. Начинаются традиционные распродажи акций энергетических компаний по мере спада сезона дивидендных выплат. Ослабление курса рубля и перспективы дальнейшего понижения ставки, вероятно, ослабят "аппетит" инвесторов к акциям финансового сектора, хотя бумаги TCS по-прежнему пользуются хорошим спросом. Акции ритейлеров сохраняют свою привлекательность и могут выиграть от факта значительного сокращения поездок россиян заграницу".
.
07 июля 2020 года 18:09
Учитывая перспективы ограниченных поставок и восстановления спроса, аналитики Julius Baer придерживаются "бычьих" взглядов на природный газ, сообщается в комментарии компании. Перспектива жаркого лета - это фактор неопределенности, который усиливает риски роста котировок природного газа,... читать дальше
.07 июля 2020 года 14:38
Специалисты "БКС Премьер. считают, что в краткосрочной перспективе повышательные движения в нефти могут продолжиться, однако на горизонте ближайших двух месяцев риски коррекции к уровням $40 и ниже будут усиливаться, сообщается в комментарии компании. Поддержкой нефтяных цен в настоящий момент,... читать дальше
.07 июля 2020 года 10:51
Цены на нефть Brent (сентябрьский фьючерс) держатся выше 42 долл./барр., констатируют аналитики Промсвязьбанка. В фокусе находится статистика по запасам нефти и нефтепродуктов - во вторник от Американского института, в среду - от Министерства энергетики. "Но вряд ли картинка по спросу существенно... читать дальше
.07 июля 2020 года 10:13
Аналитики ITI Capital ожидают, что во вторник фондовые индексы США будут снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 и приостановки снятия ограничительных мер в нескольких штатах. Основным риском для рынка на данный момент, по мнению специалистов, является переоцененный IT-сектор (в... читать дальше
.07 июля 2020 года 09:35
Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
.06 июля 2020 года 17:47
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing (BA US) с горизонтом инвестирования до сентября 2020 г. и потенциалом роста +48,6% от цены открытия $185; целевая цена - $275, говорится в обзоре ITI Capital. Основной триггер, отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:58
Положительный спред в цене Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на ВИНК РФ - "ВТБ Капитал"
Положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) РФ, учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Премия в... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:25
Цены на нефть через месяц могут пойти вниз, в августе Brent может опуститься ниже $40 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets. "С середины июня нефтяные котировки устойчиво держатся на уровнях выше $40 – такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:05
Потенциал дальнейшего роста цен на золото в среднесрочной перспективе продолжает оставаться высоким, сообщается в обзоре - BCS Global Markets. "Цена на золото на прошедшей неделе превышала уровень $1800, но к концу недели возвратилась к значениям недельной давности: на закрытие торгов 3 июля... читать дальше
.06 июля 2020 года 13:44
Фондовые индексы США в понедельник будут расти на фоне оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных данных из Европы и США, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в понедельник растут в преддверии выхода данных по деловой активности в США за июнь. Аналитики,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.