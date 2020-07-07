.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BofA снизил оценку ADR Норникеля на 15%, но оставил рейтинг "покупать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 июля 2020 года 14:11
BofA снизил оценку ADR Норникеля на 15%, но оставил рейтинг "покупать"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Bank of America (BofA) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $40 до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как сообщалось, Росприроднадзор провел расчет ущерба экологии, нанесенного аварией в Норильске, и направил требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") Вред, причинённый водным объектам вследствие загрязнения, был оценён в 147 млрд 46,011 млн рублей, почвам - в 738 млн 616,5 тыс. рублей. По текущему курсу ЦБ размер ущерба составляет около $2,1 млрд. Это более 40% от свободного денежного потока "Норникеля" за 2019 год ($4,9 млрд). Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что объем ущерба водным арктическим ресурсам в Норильске беспрецедентен, сумма ему соответствует. "Объем претензий к "Норникелю" оказался выше наших оценок и ожиданий рынка. Сильный баланс ГМК выдержит единоразовую выплату штрафа в размере $2,1 млрд без риска для дивидендов. Показатель Net Debt/EBITDA останется ниже критического порога в 1,8 до 2024 года, поэтому коэффициент дивидендных выплат 60% от EBITDA останется без изменений. Для того, чтобы изменить дивидендную политику, требуется одобрение "РусАла", который в настоящее время нуждается в денежных средствах", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $32,75 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,33 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
.
07 июля 2020 года 18:09
Учитывая перспективы ограниченных поставок и восстановления спроса, аналитики Julius Baer придерживаются "бычьих" взглядов на природный газ, сообщается в комментарии компании. Перспектива жаркого лета - это фактор неопределенности, который усиливает риски роста котировок природного газа,... читать дальше
.07 июля 2020 года 14:38
Специалисты "БКС Премьер. считают, что в краткосрочной перспективе повышательные движения в нефти могут продолжиться, однако на горизонте ближайших двух месяцев риски коррекции к уровням $40 и ниже будут усиливаться, сообщается в комментарии компании. Поддержкой нефтяных цен в настоящий момент,... читать дальше
.07 июля 2020 года 10:51
Цены на нефть Brent (сентябрьский фьючерс) держатся выше 42 долл./барр., констатируют аналитики Промсвязьбанка. В фокусе находится статистика по запасам нефти и нефтепродуктов - во вторник от Американского института, в среду - от Министерства энергетики. "Но вряд ли картинка по спросу существенно... читать дальше
.07 июля 2020 года 10:13
Аналитики ITI Capital ожидают, что во вторник фондовые индексы США будут снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 и приостановки снятия ограничительных мер в нескольких штатах. Основным риском для рынка на данный момент, по мнению специалистов, является переоцененный IT-сектор (в... читать дальше
.07 июля 2020 года 09:35
Фондовые индексы США заметно повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
.06 июля 2020 года 17:47
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing (BA US) с горизонтом инвестирования до сентября 2020 г. и потенциалом роста +48,6% от цены открытия $185; целевая цена - $275, говорится в обзоре ITI Capital. Основной триггер, отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:58
Положительный спред в цене Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на ВИНК РФ - "ВТБ Капитал"
Положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) РФ, учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Премия в... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:25
Цены на нефть через месяц могут пойти вниз, в августе Brent может опуститься ниже $40 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets. "С середины июня нефтяные котировки устойчиво держатся на уровнях выше $40 – такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:05
Потенциал дальнейшего роста цен на золото в среднесрочной перспективе продолжает оставаться высоким, сообщается в обзоре - BCS Global Markets. "Цена на золото на прошедшей неделе превышала уровень $1800, но к концу недели возвратилась к значениям недельной давности: на закрытие торгов 3 июля... читать дальше
.06 июля 2020 года 13:44
Фондовые индексы США в понедельник будут расти на фоне оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных данных из Европы и США, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в понедельник растут в преддверии выхода данных по деловой активности в США за июнь. Аналитики,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.