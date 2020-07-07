Нисходящий тренд на рынке акций, вероятно, сохранится до конца торгов вторника - Альфа-банк

Российский рынок акций снижается во вторник на фоне ухода глобальных инвесторов в "тихие гавани", констатируют аналитики Альфа-банка. Нисходящий тренд на рынке, вероятно, сохранится на протяжении всего торгового дня на фоне роста числа инфицированных Covid-19 в США, Бразилии, Европе и Австралии, а также повторного введения карантинных мер, которое может задержать процесс восстановления экономик, говорится в комментарии банка. Курс рубля ослаб, следуя динамике валют других стран EM, так как уход инвесторов от риска создает "аппетит" к доллару. Снижение цен на нефть усиливает давление на рынок акций.