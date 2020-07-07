BofA снизил оценку ADR Норникеля на 15%, но оставил рейтинг "покупать"

Bank of America (BofA) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $40 до $34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.