Индекс Мосбиржи к закрытию вторника будет торговаться в пределах 2790-2875 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Главной публикацией вторника станут данные по рынку труда в США за июнь, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Консенсус-прогноз носит достаточно негативный характер, учитывая общую тенденцию к улучшению ситуации в американской экономике. Если фактические данные совпадут с ожидаемыми, рынки могут получить краткосрочный импульс снижения. "Тем не менее, восходящие тренды пока сохраняют актуальность. Во вторник днем и на вечерних торгах не исключаем роста на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи к закрытию будет торговаться в пределах 2790-2875 пунктов", - пишет специалист в комментарии компании.