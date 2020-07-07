Рубль имеет запас прочности, связанный с регулярными налоговыми и дивидендными потоками - Росбанк

Росбанк полагает, что у рубля остается запас прочности, связанный с регулярными налоговыми и дивидендными потоками. В частности, крупные выплаты дивидендов в середине и конце июля могут приостановить коррекционную динамику национальной валюты, сообщается в комментарии банка.

Минфин в понедельник опубликовал план по продажам валюты в июле, напоминают аналитики банка. В период с 8 июля по 6 августа объем продаж составит 125,6 млрд руб. (5,7 млрд руб./день). При этом основная часть продаж сформирована "недооценкой" потерь доходов в июне - почти 78 млрд руб. приходятся на компенсацию июньских потерь. Снижение продаж валюты в сравнении с июнем составляет 38,3%, однако при условии минимальной ошибки в текущих расчетах потоковый эффект на валютный рынок можно считать нейтральным ввиду стабилизации сырьевых котировок, отмечают специалисты Росбанка. Эмоциональный эффект, напротив, имеет негативные оттенки.

"Мы полагаем, что у рубля остается запас прочности, связанный с регулярными налоговыми и дивидендными потоками. В частности, крупные выплаты дивидендов в середине ("Газпром нефть", "ФосАгро", "Башнефть") и конце ("ЛУКОЙЛ", "Газпром") июля могут приостановить коррекционную динамику национальной валюты", - указывают в Росбанке.