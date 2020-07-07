Минфин РФ может предложить на аукционе в среду 3-летние ОФЗ-ПД 25084 и один из флоутеров - "ВТБ Капитал"

Минфин во вторник объявит параметры аукционов ОФЗ, которые пройдут в среду. Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что на этот раз инвесторам может быть предложен набор из 3-летнего ОФЗ-ПД 25084 (YTM 4,95%), последний раз размещавшегося 27 мая, и одного из флоутеров, говорится в комментарии.

На протяжении большей части понедельника рынок ОФЗ при невысоких объемах торговался на уровнях пятницы, но уже после открытия торгов в США кривая сместилась вниз на 2–6 бп. На общем фоне в лучшую сторону выделялись 5-летние облигации – в том числе ОФЗ-26229 (YTM 5,34%) снизился в доходности на 9 бп, а ОФЗ-26234 (YTM 5,30%) – на 8 бп., констатируют специалисты "ВТБ Капитала". На другом конце спектра оказался 13-летний ОФЗ-26221 (YTM 6,24%), доходность которого опустилась всего на 1 бп.

Оборот торгов в секции ОФЗ на Мосбирже составил 26 млрд руб. или 0,7x среднедневного показателя за последний месяц. Особенно активно торговались короткие выпуски с фиксированным купоном, на долю которых пришлось 45% общего оборота, отмечают аналитики. Среди локальных облигаций других развивающихся стран 10-летние бумаги ЮАР повысились в доходности на 12 бп, длинные облигации Польши и Венгрии закрылись ростом доходностей на 1–3 бп, в то время как 10-летние бенчмарки Филиппин, Бразилии и Мексики снизились в доходности на 1–4 бп.