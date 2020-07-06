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06 июля 2020 года 19:09
Отток капитала, низкий спрос на ОФЗ нерезидентов, сокращение FX-продаж Минфином РФ ограничат рост рубля во II полугодии - ING Bank
Ускорение оттока частного капитала, скромный помесячный приток нерезидентов в ОФЗ и сокращение продаж валюты Минфином и ЦБ могут ограничить укрепление рубля во 2П20, говорится в обзоре ING Bank. Несмотря на рост цен на нефть, рубль находится в минусе из-за геополитических рисков и продолжающегося оттока иностранного капитала из ОФЗ (минус 15 млрд руб. за неделю), констатирует главный экономист Дмитрий Долгин. Минфин разместил ОФЗ лишь на 28 млрд руб. при спросе в 154,3 млрд руб., отражая расхождение ценовых ожиданий эмитента и инвесторов; при этом флоатер был размещен с дисконтом, и спрос на него в 8 раз превысил объем размещения, а ОФЗ-ПД – с премией в ~3 б.п. Минфин объявил об увеличении годовой программы валового объема размещений ОФЗ с 2,3 до 5,0 трлн руб. несмотря на улучшение прогноза цены на нефть, что может ограничить снижение доходности ОФЗ. Специалист отмечает, что в России на этой неделе выйдет блок макростатистики за июнь и 2К20. В среду будет опубликован ИПЦ, который, вероятно, ускорится с 3,0% г/г в мае до 3,2-3,3% г/г в июне, в том числе из-за эффекта низкой базы прошлого года. ЦБ РФ допускает ускорение инфляции в сторону 4,0% г/г, поэтому потенциал снижения ключевой ставки еще на 50 б.п. во 2П20 сохраняется. Между тем, по мнению Д. Долгина, немаловажным остается рост цен на бензин и другие непродовольственные товары и восстановление активности после длительного локдауна. Текущий счет платежного баланса за 2К20, который будет опубликован в четверг, скорее всего, будет устойчив к внешним шокам, и, вероятно, сложится с профицитом $8-10 млрд, поскольку падение экспорта будет компенсировано падением импорта товаров и услуг, а также снижением оттока дивидендов, полагает главный экономист ING Bank.
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