Рубль все более выглядит недооцененным в контексте позитивной динамики цен на нефть - "Открытие Брокер"

Российская валюта все более выглядит недооцененной в контексте позитивной динамики в ценах на нефть, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль заметно слабеет к валюте США, несмотря на "аппетит" к риску и рост цен на нефть. Очевидно, считает начальник отдела глобальный исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, что слабость рубля является его внутренней историей.

Специалист полагает, что объявление Минфина является дополнительным, но далеко не основным фактором давления. Ведомство в понедельник анонсировало сокращение объема продаж валюты с 203,7 млрд рублей в июне до 125,6 млрд рублей в июле. Ежедневные продажи валюты снизятся с 10,2 млрд рублей за период с 5 июня по 7 июля до 5,7 млрд рублей за период с 8 июля по 6 августа.

"В последнюю неделю мы видим локальное ослабление курса рубля под давлением продаж ОФЗ нерезидентами. Также негативным фактором для курса российской валюты до конца июля может стать репатриация дивидендов российских компаний нерезидентами. Но это локальные факторы, которые в целом не отменяют картину среднесрочного укрепления рубля. Факторы цен на нефть, интервенций Минфина и запрета на внешние поездки россиян по-прежнему продолжают играть в пользу рубля. Ожидаемое снижение продаж валюты Минфином может давать около 3,3 рубля к росту пары USD/RUB, - пишет Михаил Шульгин. - Российская валюта все более выглядит недооцененной в контексте позитивной динамики в ценах на нефть. Краткосрочно не исключаем роста USD/RUB до 72,45, но в перспективе нескольких недель видим возвращение котировок в диапазон 66-65 рублей за единицу американской валюты".