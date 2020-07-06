"Дно" в экономической динамике РФ и мира пройдено во II квартале - "БКС Брокер"

"Дно" в экономической динамике в России и в мире было пройдено во втором квартале текущего года, и хотя в ближайшем будущем даже возможны новые антирекорды, определенный оптимизм вселяет накопленный опыт борьбы с коронавирусом как в медицине, так и в сфере госуправления и в области экономики, считает начальник отдела персонального брокерского обслуживания компании "БКС Брокер" Сергей Кучин.

По его словам, волатильность на рынках, скорее всего, останется высокой: в первом квартале инвесторы стали свидетелями самого сильного падения фондовых индексов со времен Великой депрессии, а затем, во втором квартале, и самого мощного роста на рынках за последние 22 года. Экономическая картина мира по-прежнему остается очень неоднородной, ситуация в социальной сфере продолжает ухудшаться, а финансы компаний и правительств остаются под большим давлением. Несмотря на это, инвесторы продолжают покупать акции: надежды на скорое восстановление, поддержанные притоками дешевой ликвидности от центробанков, пока явно оказываются сильнее рисков нового падения и второй волны пандемии, считает эксперт.

Еженедельная статистика по ИПЦ от Росстата показывает постепенный рост годовой инфляции, даже несмотря на нулевую недельную инфляцию, зарегистрированную на прошлой неделе. По итогам июня ожидается рост потребительских цен на уровне 3,2% г/г против 3% в мае. К проинфляционным факторам следует добавить слабость рубля, рост розничных цен на бензин и возможное усиление оттока капитала в силу роста геополитических рисков, а также риск более низкого урожая плодоовощных культур в этом году из-за засухи. Рост бюджетных расходов после недавнего утверждения нового антикризисного плана правительства может усилить давление на цены во втором полугодии. С учетом фактора базы эти все факторы вместе представляют довольно убедительный аргумент в пользу сохранения текущей ставки ЦБ РФ на неизменном уровне по крайней мере до сентября, когда экономическая и политическая ситуация, возможно, станет более определенной. Среднесрочной прогноз по ставке ЦБ - 4,5% годовых на конец 2020 года, полагает Кучин.

На рубль также давит угроза новой ценовой войны на нефтяном рынке: на прошедшей неделе Саудовская Аравия пригрозила такой войной в случае, если страны-участники сделки ОПЕК+ не будут выполнять свои обязательства по сокращению поставок нефти.

С середины июня нефтяные котировки Brent устойчиво держатся на уровнях выше $40 за баррель, и такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем месяце может показать коррекцию - многое будет зависеть от решения, которое должны принять страны ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению поставок (действующее соглашение истекает 1 августа). Давление на цены также окажут приближение осени и связанные с этим ожидания сезонного снижения спроса на нефтепродукты. Не исключено, что в августе цены на нефть могут опуститься до уровней ниже $40 за баррель, но к концу года прогноз по цене Brent остается в районе $40, считает представитель компании "БКС Брокер".