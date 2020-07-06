Sova Capital снизила оценку акций АЛРОСА на 10%, сохранив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 65 рублей за штуку, следует из аналитических материалов инвесткомпании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 78,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 65,26 рубля за штуку.