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06 июля 2020 года 14:45
Негативное влияние на электроэнергетику РФ от ухудшения макроэкономической конъюнктуры умеренное - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что ухудшение макроэкономической конъюнктуры оказывает умеренное негативное воздействие на сектор электроэнергетики РФ, так как не возникло значительных финансовых или операционных трудностей, равно как и необходимости в масштабной господдержке, говорится в обзоре. "Пандемия стала причиной ослабления спроса на электроэнергию (в сочетании с эффектом сделки ОПЕК+) и снижения цен на РСВ (на фоне 30%-го роста объемов выработки на российских ГЭС), но не привела к кризису неплатежей в секторе. На наш взгляд, ухудшение макроэкономической конъюнктуры оказывает умеренное негативное воздействие на сектор, в то время как инвесторы уже начали закладывать в цены снижение стоимости капитала", - пишут аналитики "ВТБ Капитала". Специалисты отмечают, что в период с начала действия мер социального дистанцирования до 1 июля спрос на электроэнергию сократился на 4,4%. Темп снижения ускорился с 2,9% г/г в апреле до 5,9% г/г в июне, однако они связывают это в большей степени с сокращением добычи нефти в России по условиям сделки ОПЕК+, чем с замедлением производственной активности как таковой. Параллельно с ослаблением спроса на электроэнергию цены на РСВ (поскольку это рыночный механизм) упали на 13,5–15,6%. Из-за снижения спроса и цен на РСВ генерирующий сектор недополучил 105,1 млрд руб. или около 5% общей ожидаемой в 2020 г. выручки. Неплатежи на оптовом рынке увеличились на 3,8 млрд руб. по сравнению с показателем на 1 апреля, что эквивалентно 0,1% общей выручки оптового рынка за год (0,4% за квартал). В розничном сегменте неоплаченные счета с 1 апреля по 1 июня выросли на 2 ,8 млрд руб. или 0,6% выручки за год (2,5% за квартал). "Мы ожидаем по итогам 2020 г. незначительное снижение EBITDA у всех российских генерирующих компаний за исключением "РусГидро" и ОГК-2. Согласно нашему новому прогнозу, совокупная EBITDA уменьшится на 1% – явно небольшая потеря с точки зрения финансовых показателей. Помимо этого, имевшие место в 2019 г. списания создали низкую базу сравнения, на фоне которой генерирующие компании по итогам 2020 г. должны показать уверенный рост прибыли невзирая на пандемию коронавируса. По нашим расчетам, совокупная номинальная чистая прибыль поднимется на 31%, при этом лидерами роста должны стать "РусГидро" и "Энел Россия", - указывают аналитики "ВТБ Капитала". "У сектора не возникло значительных финансовых или операционных трудностей (ни одна электростанция не остановила работу, потребности в оборотном капитале остались на управляемом уровне, все обязательства по выплате дивидендов за 2019 г. были выполнены), равно как и необходимости в масштабной господдержке. Ни одна из анализируемых нами компаний не стала привлекать субсидированные кредиты на финансирование оборотного капитала или гарантируемые государством кредиты по льготной процентной ставке, а также не урезала инвестпрограмму и/или дивиденды, исходя из чего слово "кризис", возможно, не подходит для описания текущей ситуации в электроэнергетике", - отмечают специалисты.
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Компании упоминаемые в новости: Энел Россия, РусГидро, ОГК-2
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