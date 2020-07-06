Уровень $1800 - не предел роста цен на золото - BCS Global Markets

Потенциал дальнейшего роста цен на золото в среднесрочной перспективе продолжает оставаться высоким, сообщается в обзоре - BCS Global Markets.

"Цена на золото на прошедшей неделе превышала уровень $1800, но к концу недели возвратилась к значениям недельной давности: на закрытие торгов 3 июля цена в Лондоне составила $1772 (неделей ранее цена составляла $1771). Мы считаем, что в среднесрочной перспективе потенциал дальнейшего роста цены золота продолжает оставаться высоким", - отмечают аналитики компании.