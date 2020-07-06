Brent в августе может опуститься ниже $40 за баррель - BCS Global Markets

Цены на нефть через месяц могут пойти вниз, в августе Brent может опуститься ниже $40 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets.

"С середины июня нефтяные котировки устойчиво держатся на уровнях выше $40 – такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем месяце может показать коррекцию – многое будет зависеть от решения, которое должна принять ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению поставок (действующее соглашение истекает 1 августа). Давление на цены также окажут приближение осени и связанные с этим ожидания сезонного снижения спроса на нефтепродукты. Мы не исключаем, что в августе цены на нефть могут опуститься до уровней ниже $40. На конец года мы по-прежнему прогнозируем цену Brent в районе $40/барр." - пишут специалисты компании.