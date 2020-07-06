Волатильность на рынках, скорее всего, останется пока высокой - BCS Global Markets

Волатильность на рынках, скорее всего, останется пока высокой, говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Мы, как и консенсус, ожидаем, что дно в экономической динамике в России и в мире было пройдено во 2К20. Хотя гарантий того, что в будущем мы не увидим новых антирекордов, никто дать не может, определенный оптимизм вселяет накопленный опыт борьбы с коронавирусом как в медицине, так и в сфере госуправления и в области экономики. Однако при этом волатильность на рынках, скорее всего, останется высокой: в 1К20 мы уже стали свидетелями самого сильного падения фондовых индексов со времен Великой депрессии, а затем, во 2К20, и самого мощного роста на рынках за последние 22 года", - пишут аналитики BCS GM.

Экономическая картина мира по-прежнему остается очень неоднородной, ситуация в социальной сфере продолжает ухудшаться, а финансы компаний и правительств остаются под большим давлением, обращают внимание специалисты. Несмотря на это, отмечают в BCS Global Markets, инвесторы продолжают покупать акции: надежды на скорое восстановление, поддержанные притоками дешевой ликвидности, пока явно оказываются сильнее рисков нового падения и второй волны пандемии.