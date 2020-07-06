Фондовые индексы США в понедельник будут расти - ITI Capital

Фондовые индексы США в понедельник будут расти на фоне оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных данных из Европы и США, говорится в комментарии ITI Capital.

Американские фьючерсы в понедельник растут в преддверии выхода данных по деловой активности в США за июнь. Аналитики, опрошенные Bloomberg, отмечают в ITI Capital, прогнозируют рост индикатора до 49,5% с 45,4% в мае. Кроме того, аналитики ждут, что объем розничных продаж в еврозоне в мае вырастет на 15% по сравнению с апрелем после падения на 11,7% месяцем ранее.

Инвесторы отметили рост Уолл-стрит на прошлой неделе после неожиданно хороших данных по занятости в США, несмотря на то, что некоторые американские штаты сообщают о рекордных случаях заражения COVID-19. Рисковые настроения поддерживаются растущим оптимизмом по мере ослабления карантинных мер разными странами и перезапуска экономик, указывают специалисты компании.

"Мы ожидаем, что в понедельник фондовые индексы США будут расти на фоне оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных данных из Европы и США. Главное опасение инвесторов на данный момент - растущее число заболевших в США и других странах", - пишут в ITI Capital.