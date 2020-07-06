План по выходу РФ из кризиса увеличит дефицит и ослабит бюджетное правило - Райффайзенбанк

План по выходу РФ из кризиса увеличит дефицит и ослабит бюджетное правило, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Аналитики банка напоминают, что на днях Минфин прокомментировал свои текущие оценки основных параметров Федерального бюджета на этот год, отметив, что дефицит может вырасти вплоть до 5% ВВП, если цена нефти Urals останется на уровне 39 долл./барр. до конца года. Главным образом это произойдет из-за увеличения расходов. Анонсированный несколько недель назад план восстановления экономики, судя по всему, обойдется бюджету дополнительно в ~1,1 трлн руб. в этом году, отмечают специалисты: по состоянию на конец мая, уточненная бюджетная роспись составляла 21,9 трлн руб., а новый план по расходам, озвученный замминистра финансов В. Колычевым – уже 23 трлн руб. Изначально власти озвучивали стоимость антикризисных мер в 5 трлн руб. на 2020-2021 гг., но проблема с оценкой эффекта на общий объем расходов заключалась в том, что значительная часть мер – это уже ранее запланированные мероприятия в рамках реализации нацпроектов. "Кстати говоря, это дополнительное увеличение расходов фактически предполагает временное ослабление бюджетного правила (которое не позволяет увеличивать расходы при падении доходов), при этом предыдущие меры формально были профинансированы в рамках правила (хоть и нетрадиционным способом – через сделку по продаже Сбербанка)", - пишет специалист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Отметим, что доходы (17,7 трлн руб.), которые получаются при озвученных Минфином уровне расходов (23 трлн руб.) и дефиците (5% ВВП или ~5,3 трлн руб.), очень близки к нашим оценкам при цене на нефть Urals в 39 долл./барр., и мы не ждем серьезного отклонения от этого уровня по итогам года. Напомним, что весной, в период острой фазы кризиса серьезный риск для бюджета, прежде всего, исходил от выпадающих доходов (как нефтегазовых, так и прочих). Эти опасения тогда были оправданны: цена нефти была ниже 20 долл./барр., а экономическая активность (как прокси на ненефтегазовые налоговые поступления) была подавлена коронакризисом. Вместе с тем пока налоговые ненефтегазовые доходы поступают в бюджет даже лучше, чем ожидалось – этот факт отмечает и Минфин. Что касается нефтегазовых доходов, то восстановление цен на нефть до ~40 долл./барр. и их сохранение как минимум на данном уровне практически закрывает вопрос в этой части до конца года. Уже с этого месяца выпадающие доходы в данной категории значительно сократятся (по нашим оценкам, в июле они снизятся до минимальных за последние месяцы значений - ~30 млрд руб.)", - указывает С. Мурашов.