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06 июля 2020 года 12:09
Волатильность на валютном рынке и вероятность нового давления на рубль в ближайшее время останутся повышенными - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка" сохраняют свой взгляд на то, что волатильность на российском валютном рынке и вероятность нового давления на рубль в ближайшее время останутся повышенными. На это, по их мнению, указывает целый ряд факторов, среди которых распространение коронавируса в мире, растущая популярность Д. Байдена в преддверии выборов в США, а также неопределенные торговые отношения между США и Китаем, которые могут обостриться в любой момент, говорится в обзоре банка. "Минфин в понедельник опубликует данные о продажах валюты в рамках бюджетного правила. Консенсус-прогноз аналитиков указывает на уменьшение продаж валюты с 204 млрд до примерно 140 млрд рублей. Наши модели показывают, что возможно более сильное сокращение продаж - до 100-120 млрд рублей. Такой сценарий в понедельник может ограничить возможности укрепления рубля", - пишут специалисты "Нордеа банка".
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