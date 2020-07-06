ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing (BA US) с горизонтом инвестирования до сентября 2020 г. и потенциалом роста +48,6% от цены открытия $185; целевая цена - $275, говорится в обзоре ITI Capital.

Основной триггер, отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко и независимый аналитик Никита Косых - завершение трех дневных тестовых полетов 737 MAX, которые были одобрены Федеральным управлением гражданской авиации США 28 июня. Сейчас управление изучает информацию и должно принять окончательное решение, которое определит судьбу флагманского самолета компании. На 737 MAX приходится 81% всех коммерческих заказов и 32% всей выручки группы. На момент прекращения полетов число заказов самолетов семейства 737 MAX составляло 4636 единиц общей стоимостью $600 млрд, несколько авиакомпаний могут отменить свои заказы. Следовательно, считают в ITI Capital, в случае положительного решения управления рост бумаги может быть стремительным и без разрешения на полеты. В таком случае цена вернется к уровню июня, когда она составляла $230 и выше, как только замедлится рост выявляемых случаев COVID-19 в США, что случится не раньше конца июля.

США - основной рынок сбыта, на который приходится 45% всей выручки, на ЮВА - 14%, на Европу - 14% и на Ближний восток - 12%.

Среди ключевых рисков, эксперты указывают следующие:

- Высокая зависимость от производства 737 MAX. Из-за него в 2019 г. поставки самолетов упали на 52% после рекордного роста в 2018 г. до 806 самолетов.

- Норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing и требует от американской корпорации компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX и неполадки с двигателем Boeing 787. BOC Aviation также отменяет заказ на 30 самолетов Boeing 737 MAX. Если другие авиакомпании продолжат отказываться от самолетов Boeing, это негативно скажется на доходах компании.

- Карантин 2.0 в случае, если в США и других странах не смогут замедлить рост выявляемых случаев коронавируса. "Мы выделяем пять стран, которые могут столкнуться с риском роста выявляемых случаев первой волны пандемии, а именно: США, Индия, Бразилия, Чили и Россия. Если государствам не удастся сдержать распространение первой волны заражений COVID-19, то это негативно скажется на спросе на авиапутешествия", - пишут специалисты.

- Вторую волну заболеваемости COVID-19 эпидемиологи прогнозируют на ноябрь, если к этому времени не появится вакцина.

The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Компания была основана в 1916 г. и базируется в Чикаго, штат Иллинойс.