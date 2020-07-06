.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 июля 2020 года 17:47
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing (BA US) с горизонтом инвестирования до сентября 2020 г. и потенциалом роста +48,6% от цены открытия $185; целевая цена - $275, говорится в обзоре ITI Capital. Основной триггер, отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко и независимый аналитик Никита Косых - завершение трех дневных тестовых полетов 737 MAX, которые были одобрены Федеральным управлением гражданской авиации США 28 июня. Сейчас управление изучает информацию и должно принять окончательное решение, которое определит судьбу флагманского самолета компании. На 737 MAX приходится 81% всех коммерческих заказов и 32% всей выручки группы. На момент прекращения полетов число заказов самолетов семейства 737 MAX составляло 4636 единиц общей стоимостью $600 млрд, несколько авиакомпаний могут отменить свои заказы. Следовательно, считают в ITI Capital, в случае положительного решения управления рост бумаги может быть стремительным и без разрешения на полеты. В таком случае цена вернется к уровню июня, когда она составляла $230 и выше, как только замедлится рост выявляемых случаев COVID-19 в США, что случится не раньше конца июля. США - основной рынок сбыта, на который приходится 45% всей выручки, на ЮВА - 14%, на Европу - 14% и на Ближний восток - 12%. Среди ключевых рисков, эксперты указывают следующие: - Высокая зависимость от производства 737 MAX. Из-за него в 2019 г. поставки самолетов упали на 52% после рекордного роста в 2018 г. до 806 самолетов. - Норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing и требует от американской корпорации компенсацию за приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX и неполадки с двигателем Boeing 787. BOC Aviation также отменяет заказ на 30 самолетов Boeing 737 MAX. Если другие авиакомпании продолжат отказываться от самолетов Boeing, это негативно скажется на доходах компании. - Карантин 2.0 в случае, если в США и других странах не смогут замедлить рост выявляемых случаев коронавируса. "Мы выделяем пять стран, которые могут столкнуться с риском роста выявляемых случаев первой волны пандемии, а именно: США, Индия, Бразилия, Чили и Россия. Если государствам не удастся сдержать распространение первой волны заражений COVID-19, то это негативно скажется на спросе на авиапутешествия", - пишут специалисты. - Вторую волну заболеваемости COVID-19 эпидемиологи прогнозируют на ноябрь, если к этому времени не появится вакцина. The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Компания была основана в 1916 г. и базируется в Чикаго, штат Иллинойс.
.
Компании упоминаемые в новости: Boeing Co
.
06 июля 2020 года 15:58
Положительный спред в цене Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на ВИНК РФ - "ВТБ Капитал"
Положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) РФ, учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Премия в... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:25
Цены на нефть через месяц могут пойти вниз, в августе Brent может опуститься ниже $40 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets. "С середины июня нефтяные котировки устойчиво держатся на уровнях выше $40 – такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:05
Потенциал дальнейшего роста цен на золото в среднесрочной перспективе продолжает оставаться высоким, сообщается в обзоре - BCS Global Markets. "Цена на золото на прошедшей неделе превышала уровень $1800, но к концу недели возвратилась к значениям недельной давности: на закрытие торгов 3 июля... читать дальше
.06 июля 2020 года 13:44
Фондовые индексы США в понедельник будут расти на фоне оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных данных из Европы и США, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в понедельник растут в преддверии выхода данных по деловой активности в США за июнь. Аналитики,... читать дальше
.06 июля 2020 года 13:05
Аналитики BCS Global Markets не исключают, что в течение ближайшего месяца евро может укрепиться против доллара до уровня $1,13-1,14, сообщается в обзоре компании. Ситуация с пандемией в Европе выглядит лучше, чем в США, что также сказывается и на темпах открытия экономик. Несмотря на сохранение... читать дальше
.06 июля 2020 года 10:57
"Алор Брокер" не видит пока шансов для нефти закрепиться выше 44 долларов за баррель, сообщается в комментарии компании. "Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее говорил, что в июле мировой рынок может столкнуться с дефицитом предложения нефти. Возможно, это и произойдет, но не следует... читать дальше
.06 июля 2020 года 10:21
Цены на нефть Brent в понедельник будут торговаться в диапазоне 42-44 долларов/баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Вопреки фундаменталу, отмечают специалисты банка, цены на нефть Brent продолжают предпринимать попытку проторговки 43-44 долл./барр. Статистика по числу нефтяных и газовых... читать дальше
.06 июля 2020 года 09:30
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются. читать дальше
.03 июля 2020 года 17:41
.03 июля 2020 года 17:13
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США - Julius Baer
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США, пока экономика страны не восстановится к концу следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. "После неожиданного оживления в мае, абсолютные значения роста количества новых рабочих мест в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.