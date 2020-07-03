.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июля 2020 года 18:50
Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Внешний фон для российского рынка в пятницу умеренно-негативный, - отмечает эксперт. - Торги в США не проходят, Европа теряет до 1,5%, нефть дешевеет в таких же пределах. Баррель марки Brent держится около $42,5, это на 70 центов ниже пиков предыдущей сессии, но все еще близко к максимумам весны и начала лета. Снижение в пятницу вызвано новостями о росте заболеваемости коронавирусом в США в штатах южного пояса. Дополнительное давление на нефть оказывают новые разногласия внутри ОПЕК+ по поводу соблюдения и продления квот на добычу. На следующую неделю мы закладываем преимущественно боковую динамику в нефти от $39,5 до $43,5 за баррель". Индекс РТС держится внизу диапазона 1230-1250 пунктов. Рынок все с большим трудом воспринимает позитивные новости из-за рубежа и сильнее реагирует на негатив. "Мы ожидаем, что следующая неделя пройдет под знаком низкой волатильности. Индекс может на время пробиваться выше 1250, но основным ориентиром останется диапазон 1200-1250. В отдельные дни не исключаем просадки ниже 1200", - прогнозирует В. Емельянов. Индекс Мосбиржи держится чуть ровнее, чем РТС, по причине того, что падение активов компенсируется ослаблением рубля. Слабый прирост в индексе, который мы сегодня видим, до конца сессии может усилиться, полагает аналитик ИК. Рынок сейчас колеблется под верхней планкой диапазона 2780-2800. Закрытие может произойти чуть выше 2800 пунктов. На следующей неделе ожидается удержание рынком диапазона 2750-2830 пунктов. "Среди отдельных акций сильно выделяются префы и обыкновенные акции Башнефти (-5,4% и -3,7% соответственно), - указывает В.Емельянов. - Падение связано с дивидендной отсечкой. Выплата назначена на понедельник 6 июня. Дополнительное влияние на бумаги могла оказать новость о смене руководства компании. Роснефть, которая владеет контрольным пакетом, назначила председателем совета директоров Башнефти своего первого вице-президента Дидье Касимиро. По традиции рынок избегает ставок на новые персоны, поэтому инвесторы обычно выходят из бумаг в ожидании большей ясности: что изменится или не изменится в политике компании. Мы не ожидаем смены стратегии Башнефти. Бумаги сохраняют потенциал роста до 1600 рублей до конца этого года, или +15%".
.
03 июля 2020 года 17:41
.03 июля 2020 года 17:13
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США - Julius Baer
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США, пока экономика страны не восстановится к концу следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. "После неожиданного оживления в мае, абсолютные значения роста количества новых рабочих мест в... читать дальше
.03 июля 2020 года 16:15
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что цены на нефть Brent на следующей неделе, вероятно, останутся в диапазоне 38-42 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Brent в течение недели продолжала умеренный рост, несмотря на отсутствие сильных новостей и не впечатляющую статистику по запасам, и... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:52
Цены на золото продолжили рост четвертую неделю подряд, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Опасения по поводу увеличения случаев заражения коронавирусом перевесили относительно неплохие ежемесячные данные по американскому рынку труда. К росту вернулись цены на платину и палладий - сказывается... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:28
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили падение и теряют в пределах 1,5%, корректируясь от района июньских пиков ($43,96 и $41,63), отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На рынке на данный момент отсутствуют веские драйверы... читать дальше
.03 июля 2020 года 14:36
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ставит на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares... читать дальше
.03 июля 2020 года 09:58
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы теряют в пределах 1% после повышения в четверг. Цены остаются вблизи многомесячных максимумов ($43,96 и $41,63 соответственно), которых достигли в июне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В пятницу котировки могут потерять... читать дальше
.03 июля 2020 года 09:37
Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.02 июля 2020 года 19:07
Большинство стран смогут вернуться к докризисному уровню ВВП не раньше конца следующего года или начала 2022 года - Julius Baer
Производственные индексы деловой активности PMI по сфере производства подтвердили, что темпы экономического роста продолжают восстанавливаться, уже появились первые экономики, производственная сфера которых вернулась на территорию роста, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению экономиста... читать дальше
.02 июля 2020 года 18:20
ГК "ФИНАМ" подтверждает среднесрочную рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ММК, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. По мнению эксперта, низкий уровень долга, а также основных мультипликаторов, рассчитанных на основании актуальной отчетности ММК,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.