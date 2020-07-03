Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США - Julius Baer

Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США, пока экономика страны не восстановится к концу следующего года, говорится в комментарии Julius Baer.

"После неожиданного оживления в мае, абсолютные значения роста количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июне и другие данные по рынку труда действительно являются положительным сюрпризом, однако рекордный месячный прирост рабочих мест с 1939 года был ожидаемым развитием событий для рынка, - отмечает главный экономист Julius Baer

Янвиллем Акет. - На данный момент это хорошие новости. Закрытые ранее предприятия в секторе услуг наращивают найм работников наряду с производителями товаров и государственным сектором, поэтому участие на рынке труда возросло, а безработица отступила. Тем не менее, количество первоначальных заявок на пособие по безработице почти не снизилось, поэтому, учитывая всплеск новых случаев заражения COVID-19 в некоторых штатах США и возобновление карантинных мер, в ближайшем будущем мы не ожидаем значительного улучшения ситуации с безработицей в США".

Неудивительно, что в рамках первоначальной реакции американские фондовые индексы открылись ростом, и NASDAQ установил новый рекорд. Тем не менее, доллар США немного уступил позиции по отношению к основным валютам, а цены на Казначейские облигации США практически не изменились.

Несмотря на то, что июньский показатель общего числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США является самым высоким с 1939 года, у этой новости, по мнению эксперта Julius Baer, есть горькое послевкусие. Так, количество первоначальных обращений за пособием по безработице до 20 июня, т.е. за период сбора данных, фактически выросло до 19,29 млн с 19,231 млн неделей ранее, а среднее значение за четыре недели до 27 июня все еще составляло 1,504 млн, лишь немного снизившись с 1,621 млн на предыдущей неделе. В связи с новым ростом случаев заболевания COVID-19, некоторые штаты США с конца июня частично или полностью возобновляли действие карантинных мер и отправляли некоторых вновь нанятых сотрудников домой.

"Влияние этих решений пока не отражено в данных о занятости, так как правительство провело опрос предприятий в середине месяца, - указывает Янвиллем Акет. - Кроме того, завершение правительственной программы по защите зарплат, гарантирующей предприятиям кредиты, которые могут быть частично прощены, если они используются для оплаты труда, вызывает новую волну увольнений, которая может привести к новым пикам количества обращений за пособиями по безработице. Поскольку реальное влияние вызванного рецессией падения спроса на финансовое положение компаний еще не до конца проявилось, мы ожидаем, что корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы, пока экономика США не восстановится к концу следующего года. Это плохая новость для шансов переизбрания Дональда Трампа. Давление на ФРС США и правительство, чтобы они обеспечивали дополнительное стимулирование экономики США, остается высоким".