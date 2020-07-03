.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Brent на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне $38-42 за баррель - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июля 2020 года 16:15
Brent на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне $38-42 за баррель - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что цены на нефть Brent на следующей неделе, вероятно, останутся в диапазоне 38-42 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Brent в течение недели продолжала умеренный рост, несмотря на отсутствие сильных новостей и не впечатляющую статистику по запасам, и находилась в коридоре 40-43 долл./барр., отмечают специалисты. "Мы продолжаем скептически оценивать наблюдаемый рост в котировках нефти, считая его неоправданным. Факт того, что страны ОПЕК+ действительно будут на 100% соблюдать квоты, по-прежнему вызывает у нас вопросы. По итогам мая квоты были исполнены на 87%. Улучшение баланса рынка идет в основном за счет предложения, тогда как восстановление спроса довольно вялое и не оправдывает ожидания, что сдерживает потенциал для более сильного роста нефти. Мы считаем, что цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 38-42 долл./барр." - пишут аналитики Промсвязьбанка.
.
03 июля 2020 года 17:41
.03 июля 2020 года 17:13
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США - Julius Baer
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США, пока экономика страны не восстановится к концу следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. "После неожиданного оживления в мае, абсолютные значения роста количества новых рабочих мест в... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:52
Цены на золото продолжили рост четвертую неделю подряд, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Опасения по поводу увеличения случаев заражения коронавирусом перевесили относительно неплохие ежемесячные данные по американскому рынку труда. К росту вернулись цены на платину и палладий - сказывается... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:28
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили падение и теряют в пределах 1,5%, корректируясь от района июньских пиков ($43,96 и $41,63), отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На рынке на данный момент отсутствуют веские драйверы... читать дальше
.03 июля 2020 года 14:36
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ставит на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares... читать дальше
.03 июля 2020 года 09:58
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы теряют в пределах 1% после повышения в четверг. Цены остаются вблизи многомесячных максимумов ($43,96 и $41,63 соответственно), которых достигли в июне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В пятницу котировки могут потерять... читать дальше
.03 июля 2020 года 09:37
Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.02 июля 2020 года 19:07
Большинство стран смогут вернуться к докризисному уровню ВВП не раньше конца следующего года или начала 2022 года - Julius Baer
Производственные индексы деловой активности PMI по сфере производства подтвердили, что темпы экономического роста продолжают восстанавливаться, уже появились первые экономики, производственная сфера которых вернулась на территорию роста, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению экономиста... читать дальше
.02 июля 2020 года 18:20
ГК "ФИНАМ" подтверждает среднесрочную рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ММК, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. По мнению эксперта, низкий уровень долга, а также основных мультипликаторов, рассчитанных на основании актуальной отчетности ММК,... читать дальше
.02 июля 2020 года 17:53
Поставки сортового проката в России оказались под давлением из-за COVID, причем спрос на сталь останется подавленным до конца года, несмотря на некоторое восстановление после снятия эпидемиологических ограничений, говорится в обзоре BCS Global Markets. По мнению экспертов, данные поставок... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.