Brent на следующей неделе, вероятно, останется в диапазоне $38-42 за баррель - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что цены на нефть Brent на следующей неделе, вероятно, останутся в диапазоне 38-42 долл./барр., сообщается в обзоре банка.

Brent в течение недели продолжала умеренный рост, несмотря на отсутствие сильных новостей и не впечатляющую статистику по запасам, и находилась в коридоре 40-43 долл./барр., отмечают специалисты.

"Мы продолжаем скептически оценивать наблюдаемый рост в котировках нефти, считая его неоправданным. Факт того, что страны ОПЕК+ действительно будут на 100% соблюдать квоты, по-прежнему вызывает у нас вопросы. По итогам мая квоты были исполнены на 87%. Улучшение баланса рынка идет в основном за счет предложения, тогда как восстановление спроса довольно вялое и не оправдывает ожидания, что сдерживает потенциал для более сильного роста нефти. Мы считаем, что цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 38-42 долл./барр." - пишут аналитики Промсвязьбанка.