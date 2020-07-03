Золото, вероятно, протестирует 1800 долларов/унцию в ближайшую неделю - Промсвязьбанк

Цены на золото продолжили рост четвертую неделю подряд, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Опасения по поводу увеличения случаев заражения коронавирусом перевесили относительно неплохие ежемесячные данные по американскому рынку труда. К росту вернулись цены на платину и палладий - сказывается восстановление ювелирного спроса и оживление в автосекторе (преимущественно в Азии). В ближайшую неделю золото, вероятно, предпримет попытки протестировать уровень в 1800 долларов/унцию, указывают специалисты в комментарии банка.