Веских драйверов для роста котировок нефти сейчас нет - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили падение и теряют в пределах 1,5%, корректируясь от района июньских пиков ($43,96 и $41,63), отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На рынке на данный момент отсутствуют веские драйверы роста, что провоцирует покупателей на фиксацию прибыли, считает она.

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