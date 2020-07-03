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03 июля 2020 года 14:12
Sova Capital снизила рейтинг акций Яндекса до "держать" из-за низкого потенциала роста
(добавлена таблица) Инвестиционная компания Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter, сообщается в обзоре инвесткомпании. По итогам переоценки для акций "Яндекса" была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать", так как потенциал роста рыночной стоимости этих бумаг до прогнозного уровня составляет порядка 8%. Для GDR Mail.ru была подтверждена рекомендация "покупать" (потенциал роста 26%), а для ADS HeadHunter - "продавать" (потенциал падения 17%). Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Яндекс - 54,3 (текущая цена - 50,12), рекомендация - держать; Прогнозная цена Mail.ru - 29,7 (текущая цена - 23,55), рекомендация - покупать; Прогнозная цена HeadHunter - 19,2 (текущая цена - 23,15), рекомендация - продавать.
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс, HeadHunter Group
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