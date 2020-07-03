Sova Capital снизила рейтинг акций Яндекса до "держать" из-за низкого потенциала роста

Инвестиционная компания Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter, сообщается в обзоре инвесткомпании.

По итогам переоценки для акций "Яндекса" была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать", так как потенциал роста рыночной стоимости этих бумаг до прогнозного уровня составляет порядка 8%.

Для GDR Mail.ru была подтверждена рекомендация "покупать" (потенциал роста 26%), а для ADS HeadHunter - "продавать" (потенциал падения 17%).