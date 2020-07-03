Перенос перехода на новые энерготарифы для Дальнего Востока на 2021г неблагоприятен для настроя инвесторов - Sberbank CIB

Перенос перехода на новые энерготарифы для Дальнего Востока на 2021г неблагоприятен для настроя инвесторов, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Правительство своим постановлением отложило переход на долгосрочное регулирование энерготарифов для Дальнего Востока с 1 июля 2020 год на 1 января 2021. Смысл перехода заключается в обеспечении более длительного горизонта планирования для владельцев генерирующих мощностей Дальнего Востока, напоминает аналитик Sberbank CIB Федор Корначев.

По мнению эксперта, в РусГидро ожидали, что переход на долгосрочное регулирование энерготарифов позволит частично компенсировать убытки предыдущих периодов и что тарифы могут быть повышены максимум на 9,9%. "Мы считаем, что решение отложить этот переход неблагоприятно для настроя инвесторов, хотя вряд ли они уже учитывали в ценах активов изменение тарифов: соответствующее официальное решение со всеми подробностями еще не опубликовано. Более того, если переход в итоге будет отложен, а не отменен, то разница в полгода существенно не повлияет на компанию", - заключает Ф. Корначев.