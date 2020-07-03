Курс рубля может ослабнуть в пятницу вечером на фоне возможных негативных данных о коронавирусе из США - Sberbank CIB

Курс рубля может ослабнуть в пятницу вечером на фоне возможных негативных данных о коронавирусе из США, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Рубль постепенно восстанавливается, но все еще недооценен, - отмечают аналитики банка Юрий Попов и Николай Минко. - После недавнего ослабления, связанного с рядом факторов (прежде всего, с санкционной риторикой в США в отношении России), рубль в четверг продолжил постепенно восстанавливаться. Днем он укрепился на 0,6% до 70,2-70,3 за доллар в условиях роста цен на нефть на 2%, а валют развивающихся рынков - в среднем на 0,6% на фоне сильной статистики по рынку труда в США. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства США продолжает восстанавливаться после падения на 19 млн в апреле. В июне этот показатель вырос почти на 5 млн (в мае - на 2,7 млн). Однако вечером доллар США глобально подорожал, и рубль во многом утратил завоеванные позиции".

Торги на глобальных рынках в пятницу будут проходить спокойно, потому что в США выходной. Впрочем, рубль продолжает постепенно укрепляться и держится у отметки 70,3 за доллар. "В пятницу будут опубликованы окончательные июньские индексы PMI (сводные и для сферы услуг) для стран еврозоны, которые, вероятно, окажутся довольно оптимистичными. На этом фоне рубль может укрепиться до 70 за доллар, но, по нашим оценкам, он все равно останется недооцененным примерно на 3%. В то же время нельзя исключать некоторой рискофобии вечером, если данные из США о распространении коронавируса и введении новых ограничений продолжат ухудшаться: за последние сутки прирост зараженных достиг рекордных 56 тыс. Мы полагаем, что сегодня рубль продолжит восстанавливаться до 70 за доллар, но есть риск ослабления вечером на фоне возможных негативных данных о коронавирусе из США", - прогнозируют эксперты Sberbank CIB.