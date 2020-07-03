Факторов для существенного изменения курса рубля на следующей неделе нет - Уральский банк реконструкции и развития

Факторов, которые бы существенно поменяли ситуацию с курсом рубля на следующей неделе, не наблюдается, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития. "Рынок медленно оживает, что будет позитивно сказываться на спросе на нефть и, как следствие, на стоимости рубля. Предполагаем, что валюта продолжит колебаться в следующих промежутках: доллар - 69,5-71 руб., евро - 79-80 руб.", - указывает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.