.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Размещение новых бондов ЧТПЗ состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 150 б.п. - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июля 2020 года 12:32
Размещение новых бондов ЧТПЗ состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 150 б.п. - Уралсиб
Размещение новых бондов ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» состоится, скорее всего, ближе к ставке купона 6,5% годовых, что будет означать премию к ОФЗ около 150 б.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» в пятницу, 3 июля, собирает заявки инвесторов на пятилетние облигации серии 001Р-05 объемом 10 млрд руб., книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 мск. Оферты по выпуску не предусмотрено. В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 6,7–6,8% годовых, что эквивалентно доходности к погашению в диапазоне 6,87–6,98% годовых. Начало торгов выпуском на бирже запланировано на 10 июля. Аналитики "Уралсиба" Алексей Кокин и Ольга Стерина ждут размещения ближе к ставке купона 6,5% годовых. "Сейчас на локальном рынке у эмитента в обращении четыре выпуска облигаций с общим непогашенным номиналом 24,9 млрд руб, три из которых были размещены в феврале, марте и июне 2017 г., - отмечают эксперты. - В декабре нынешнего года ЧТПЗ предстоит погасить серию 001Р-01 объемом 5 млрд руб., а в июне 2021 г. – оферта по выпуску 001Р-04 объемом 9,9 млрд руб. Наиболее близким по дюрации к новой бумаге является выпуск 001Р-03, который торгуется с доходностью к погашению в марте 2024 г. в размере 6,3% годовых, что соответствует премии к кривой рублевых госбумаг порядка 140 б.п. Представленный ориентир ставки первого купона 001Р-05 в диапазоне 6,7–6,8% годовых предполагает спред к кривой ОФЗ примерно 170–180 б.п., что минимум на 30 б.п. выше уровня вторичного рынка. По нашему мнению, в ходе сбора заявок ориентир будет понижен, и финальная ставка купона сложится ближе к 6,5% годовых, что будет означать премию к ОФЗ около 150 б.п.". Общий долг ЧТПЗ на конец 2019 г. равен примерно 88 млрд руб., в том числе краткосрочный — 26% от общего. В валютной структуре долга преобладали рублевые заимствования — 72%, в том числе облигации — 28% от общего. По данным группы, в 2020 г. выплаты по займам составляют 23 млрд руб., в 2021 г. – 20 млрд руб., в 2022 г. – 13 млрд руб. Учитывая, что в 2019 г. ОДП составил 19 млрд руб., а СДП — 11 млрд руб., объем выплат в 2020–2021 гг. требует новых заимствований, отмечается в обзоре "Уралсиба". Помимо запланированного выпуска рублевых облигаций, ЧТПЗ также располагал на конец 2019 г. неиспользованными гарантированными кредитными линиями на 26,5 млрд руб. и денежной позицией в размере 21 млрд руб. Чистый долг группы составил 67 млрд руб. на конец 2019 г., снизившись на 2% год к году. Отношение чистого долга к скорректированной 12-месячной EBITDA составило 2,1 по сравнению с 2,4 в конце 2018 г. В течение пяти лет ЧТПЗ планировал снизить это отношение до 1,5. Однако, по мнению экспертов "Уралсиба", сокращение добычи российскими нефтяными компаниями в рамках сделки ОПЕК+ приведет к снижению проходки в бурении и объема капитальных ремонтов скважин, что ослабит спрос на часть продукции ЧТПЗ. По оценке аналитиков корпорации, на долю нефтяных компаний (исключая газовые) пришлось 35–40% выручки группы в 2019 г. Алексей Кокин и Ольга Стерина полагают, что долговая нагрузка в 2020 г. не снизится, а задачей менеджмента будет ее удержание в пределах 2,5 от EBITDA.
.
03 июля 2020 года 15:28
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили падение и теряют в пределах 1,5%, корректируясь от района июньских пиков ($43,96 и $41,63), отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На рынке на данный момент отсутствуют веские драйверы... читать дальше
.03 июля 2020 года 14:36
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ставит на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares... читать дальше
.03 июля 2020 года 09:58
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы теряют в пределах 1% после повышения в четверг. Цены остаются вблизи многомесячных максимумов ($43,96 и $41,63 соответственно), которых достигли в июне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В пятницу котировки могут потерять... читать дальше
.03 июля 2020 года 09:37
Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
.02 июля 2020 года 19:07
Большинство стран смогут вернуться к докризисному уровню ВВП не раньше конца следующего года или начала 2022 года - Julius Baer
Производственные индексы деловой активности PMI по сфере производства подтвердили, что темпы экономического роста продолжают восстанавливаться, уже появились первые экономики, производственная сфера которых вернулась на территорию роста, говорится в комментарии Julius Baer. По мнению экономиста... читать дальше
.02 июля 2020 года 18:20
ГК "ФИНАМ" подтверждает среднесрочную рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций ММК, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. По мнению эксперта, низкий уровень долга, а также основных мультипликаторов, рассчитанных на основании актуальной отчетности ММК,... читать дальше
.02 июля 2020 года 17:53
Поставки сортового проката в России оказались под давлением из-за COVID, причем спрос на сталь останется подавленным до конца года, несмотря на некоторое восстановление после снятия эпидемиологических ограничений, говорится в обзоре BCS Global Markets. По мнению экспертов, данные поставок... читать дальше
.02 июля 2020 года 16:59
Восстановление экономики США, быстро набиравшее силу в период с середины апреля по середину июня, столкнулось с препятствиями в последние две недели, говорят экономисты, мнение которых приводят западные СМИ. Это может быть связано с изменением потребительского поведения в штатах, где фиксируется... читать дальше
.02 июля 2020 года 16:28
Котировки нефти в последнее время имеют тенденцию к росту, поскольку возвращение опасений по поводу пандемии ухудшает настроения на рынке с макроэкономической точки зрения. Тем не менее, отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.02 июля 2020 года 16:07
Аналитики Julius Baer придерживаются нейтральной позиции по золоту, но отмечают, что краткосрочные ценовые риски смещены в сторону повышения цен на металл, говорится в комментарии компании. Ралли на рынке золота продолжается, констатирует руководитель направления перспективных исследований Next... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.