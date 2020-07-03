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03 июля 2020 года 12:02
Длинные и среднесрочные выпуски ОФЗ до конца года сохраняют потенциал роста стоимости - ITI Capital
Аналитики ITI Capital по-прежнему положительно оценивают рынок ОФЗ и считают, что до конца года длинные и среднесрочные выпуски сохраняют потенциал роста стоимости, говорится в комментарии компании. "Несмотря на продолжающуюся предвыборную гонку в США, риски введения дополнительных санкций, способных негативно отразиться на российском госдолге, мы оцениваем как невысокие. Таким образом, мягкая риторика ЦБ и умеренный рост "аппетита" Минфина будут поддерживать спрос на ОФЗ. При условии что ключевая ставка до конца года, в соответствии с нашим прогнозом, опустится до 3,75%, доходность наиболее длинных ОФЗ может составить около 5%, что предполагает положительную переоценку до 10%", - пишут специалисты ITI Capital. Еще одной важной новостью, напоминают эксперты компании, стало объявление во вторник планов Минфина на третий квартал 2020 года. Ведомство решило увеличить объем заимствований до 1 трлн руб., сделав основной акцент (70%) на среднесрочном сегменте. "На первый взгляд цифра выглядит достаточно внушительной, но, по нашему мнению, особого негативного воздействия на рынок это не окажет. Изначально Минфин рассчитывал привлечь по 600 млрд руб. в первом и втором кварталах этого года. Фактически план был перевыполнен почти на треть - валовый объем размещения составил 1,6 трлн руб. В частности, во втором квартале удалось разместить рекордные 1,1 трлн руб. (870 млрд руб. нетто-приток с учетом погашений), - отмечают аналитики ITI Capital. - Исходя из этого следует, что предложение в третьем квартале возрастет лишь на 15%. При этом за счет большего ожидаемого числа аукционных дней (13 против 11 во 2К20) еженедельный средний объем предложения будет уменьшен до 77 млрд руб. против 100 млрд руб. кварталом ранее. При условии благоприятного внешнего фона мы не видим сложностей в реализации данных планов. Поддержку спросу по-прежнему будут оказывать ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ и ограниченные инфляционные риски".
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