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03 июля 2020 года 11:19
Минфин может резко увеличить объем заимствований в 2020 году - Росбанк
Минфин может резко увеличить объем заимствований в 2020 году, и адресные размещения ОФЗ в пользу якорных инвесторов помогут Министерству в реализации амбициозного плана, говорится в комментарии Росбанка. Замминистра финансов В.Колычев в четверг сообщил, что Минфин ориентируется на увеличение программы заимствований в текущем году до 5 трлн руб. Эксперты Росбанка напоминают, что первоначальный годовой план Министерства предполагал размещение долга объемом 2,3 трлн руб. на внутреннем и 5 млрд долл. на внешнем рынке. За 1П'20 Минфин привлек 1,6 трлн руб. посредством выпуска ОФЗ. "Для нас очевидно, что рыночный спрос на подобный объем заимствований в текущих условиях привлечь почти нереально, - отмечают аналитики Росбанка. - Мы принимаем во внимание результаты последних размещений (78 млрд руб. в среднем по итогам аукционного дня в июне), отсутствие значительных новых драйверов со стороны ДКП и слабый спрос от нерезидентов. Более того, вторичный рынок также рискует оказаться под сильным давлением предложения, что значительно увеличит стоимость заимствований для Минфина на наиболее привлекательном для него дальнем участке кривой". Эксперты банка полагают, что адресные размещения ОФЗ в пользу якорных инвесторов помогут Министерству в реализации амбициозного плана по заимствованиям. Еще одним подспорьем могут стать размещения долга на внешнем рынке в евро, но мы не ожидаем, что объемы будут сопоставимы. Более того, при ухудшении обстановки на рынках, Минфин имеет "подушку безопасности" в виде неизрасходованных остатков на счетах (1 трлн руб. в ЦБ РФ и 2,5 трлн руб. в банках).
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